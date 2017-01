Kommissionierung (© Klöckner)

Prof. Dr. Tobias Kollmann Im Klöckner-Aufsichtsrat

[23.07.2015] Prof. Dr. Tobias Kollmann von der Universität Duisburg-Essen (UDE) wurde jetzt in den Aufsichtsrat der Klöckner & Co SE bestellt, einem der weltweit größten Stahl- und Metallgroßhändler. Der Duisburger Konzern beschäftigt rund 9.700 Mitarbeiter an 220 Standorten in 15 Ländern. Vorstandsvorsitzender Gisbert Rühl: „Mit Prof. Kollmann gewinnen wir wertvolles Know-how im Bereich Digitalisierung hinzu. Zudem verfügt er über ein breites Netzwerk in der Wissenschaft und Startup-Szene.“



Der Inhaber des Lehrstuhls für BWL und Wirtschaftsinformatik und Beauftragte für die Digitale Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen gehört zu den Pionieren der deutschen Internet-Gründerszene und der elektronischen Marktplätze. Seit 2013 ist Kollmann Vorsitzender des Beirats „Junge Digitale Wirtschaft“, der den Bundeswirtschaftsminister in Fragen der Informations- und Kommunikationswirtschaft berät.



