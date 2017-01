Gottschalk-Diederich-Baedeker-Preis 2015 Expertin für Nanopartikel

[10.08.2015] Mit dem diesjährigen Gottschalk-Diederich-Baedeker-Preis werden die herausragenden Leistungen von PD Dr. Carolin Schmitz-Antoniak gewürdigt. Die an der Universität Duisburg-Essen (UDE) lehrende Physikerin erforscht das umfangreiche Gebiet der nanoskaligen magnetischen Materialien. Diese werden sowohl in der Medizin, z.B. in der Kernspintomographie oder Tumorbehandlung, als auch in künftigen Datenspeichermedien eingesetzt. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert.



Carolin Schmitz-Antoniak begann ihre wissenschaftliche Karriere in ihrer Geburtsstadt Braunschweig. Nach dem Diplom wechselte sie an die UDE, wo sie ihre Dissertation in Experimentalphysik schrieb. Anschließend erarbeitete sie sich sehr schnell ein eigenes Forschungsgebiet in den nanoskaligen magnetischen Systemen – hier widmete sie sich interessanten neuen Anwendungsmöglichkeiten.



Ihre Fähigkeit, in verschiedenen Kooperationen wichtige Forschungsergebnisse zu erzielen und internationale Netzwerke aufzubauen, brachte ihr nationale und internationale Anerkennung. Sie versteht es zudem, den Nachwuchs zu begeistern und mit neuartigen Versuchsaufbauten zu fördern.



Weitere Informationen:

Dr. rer.nat. Carolin Schmitz-Antoniak, carolin.antoniak@uni-due.de

Redaktion: Katrin Koster, Tel. 0203/379-1488

Bildhinweis:

Ein Foto zu dieser Pressemitteilung (Bildbeschreibung: Preisverleihung mit (v.l.) Martin Sutter, Reinhard Paß, PD Dr. Carolin Schmitz-Antoniak und Prof. Dr. Ulrich Radtke (Fotonachweis: Gottschalk-Diederich-Baedeker-Stiftung) ) können Sie herunterladen unter:

"https://www.uni-due.de/imperia/md/images/samples/gottschalk-diederich-baedeker-preis_c_gdb-stiftung.jpeg"