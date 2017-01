Angebot für Erstsemester Fit für den Bachelor

[01.09.2015] Neu an der Uni? Das ist ziemlich aufregend: Man kennt keinen, weiß nicht, wo was ist, und wird mit unbekannten Begriffen bombardiert. Damit Erstsemestern der Start leichter fällt, macht die Universität Duisburg-Essen (UDE) „Fit für den Bachelor“. Im September und Oktober erfahren Uni-Einsteiger in einem Workshop, worauf es ankommt.



Wie teile ich meine Zeit richtig ein? Wie kann ich mein Lern- und Arbeitsverhalten verbessern? Welche Eigenschaften muss ich mitbringen, um erfolgreich zu studieren? Und wie lerne ich Leute kennen? In dem Kurs werden Antworten auf die häufigsten Fragen erarbeitet. Statt langer Vorträge ist mitmachen und mitdenken gefragt. Außerdem berichten erfahrene Studierende, wie man stressfrei studiert und einen ausgewogenen Stundenplan erstellt.



Der Ein-Tages-Workshop wird angeboten am 16. oder 30. September am Campus Duisburg und am 23. September oder 2. Oktober am Campus Essen, jeweils von 9 bis 16 Uhr.



Anmeldung und weitere Informationen: https://www.uni-due.de/bif/identitaet/myself/ffdb.shtml



Redaktion: Ulrike Bohnsack, Tel. 0203/379-2429