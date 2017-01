Starke Förderung von der Deutschen Forschungsgemeinschaft Sensible Membranen gesucht

[05.11.2015] Grenzüberschreitend wird in dem EU-Förderprogramm FLAG-ERA Spitzenforschung betrieben. Mit einem Projekt sind Physiker und Chemiker der Universität Duisburg-Essen (UDE) beteiligt. Sie wollen neuartige Membranen entwickeln, um Flüssigkeiten zu filtern – beispielsweise zur Entsalzung. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert dies nun mit 440.000 Euro für drei Jahre.



Unter dem Dach des Center for Nanointegration (CENIDE) arbeiten die Physikerin Prof. Dr. Marika Schleberger und der Chemiker Prof. Dr. Mathias Ulbricht mit Kollegen aus Frankreich, Kroatien und den Niederlanden zusammen. Ihr Hauptziel sind widerstandsfähige Verbundmaterialien aus Graphen und einem Polymerfilm. Der Stoff Graphen ist ein besonders wichtiges Forschungsfeld in der EU. Diese nur ein Atom umfassende Lage aus Kohlenstoff wird auf eine Kunststofffolie aufgebracht – sonst wäre sie zu instabil. Wird dieser Verbund mit schnellen Ionen bestrahlt, entstehen winzige Löcher unterschiedlicher Größe. Noch sind sie allerdings zu klein, um als Filter zu wirken.



Daher hatten die Wissenschaftler die Idee, das Ganze kurz in Säure zu legen. Mit unterschiedlichem Effekt: In der Folie vergrößern sich die Kanäle, im Graphen bleiben sie dagegen klein, denn es ist säureunempfindlich. Genau diese Kombination ist perfekt. „Die kleinen Löcher filtern, während die größeren als Zufuhrkanäle dienen“, erklärt Professorin Schleberger.



Professor Ulbricht ergänzt: „Unser Team untersucht die Leistungsfähigkeit dieser Membranen und erarbeitet Modelle für die Herstellungs- und Trennungsprozesse. Die Größe der Poren kann zwischen 5 und 50 nm² liegen, mit den kleinsten Poren würde sogar die Entsalzung von Wasser möglich werden.“





