UDE begrüßt ihre neuen Stipendiaten Talentiert und zielstrebig

[10.11.2015] Was gut ist, bleibt konstant: 336 Deutschland-Stipendiaten hat die Universität Duisburg-Essen (UDE) in diesem Semester, ebenso viele wie im vergangenen Jahr. Sie werden am 12. November offiziell von Rektor Prof. Dr. Ulrich Radtke am Duisburger Campus begrüßt.



So können sich die Geförderten kennenlernen und gemeinsam Pläne für das aktuelle Semester schmieden. Sie alle sind hochmotiviert und engagiert. Einige Talente müssen mit besonderen sozialen oder persönlichen Umständen wie körperlichen Einschränkungen umgehen – auch ihre Leistungen sind exzellent, und die monatliche Unterstützung von 300 Euro hilft ihnen, ihr Studium erfolgreich zu meistern.



Bereits im siebenten Jahr gibt es ein Stipendienprogramm an der UDE; bisher wurden über 2.000 Studierende unterstützt. Es konnten außerdem neue Förderer gewonnen werden.



Weitere Informationen: http://udue.de/udestipendium

