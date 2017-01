Essener Norden in Bewegung Open Sunday für Kinder

[23.11.2015] „Am Sonntag haben Kinder Zeit zu rennen, zu hüpfen, zu balancieren. Aber die Sporthallen sind geschlossen. Dies wollen wir mit dem Projekt Open Sunday ändern“, stellen Sophie van de Sand und Prof. Dr. Ulf Gebken fest. Die Sportwissenschaftler der Universität Duisburg- Essen (UDE) setzen es mit dem Institut für Stadtteilentwicklung (ISSAB) der Uni um. Über ein offenes inklusives Konzept sollen vor allem Kinder aus eher benachteiligten Stadtteilen in Bewegung gebracht werden.



Gefördert wird das mehrjährige Projekt von der Anneliese- Brost- Stiftung. Die Angebote reichen von gemeinsamen Koordinations- und Ballspielen bis zum Üben von Bewegungskünsten an einzelnen Stationen. „Open Sunday spricht niederschwellig und direkt Mädchen und Jungen in ihrem Sozialraum, also in ihrer Grundschule an. So erreichen wir sie“, ergänzt Dr. Gaby Reinhard vom ISSAB. „Die ersten beiden Open Sundays waren großartige Erfolge. Mehr als 85 Kinder sind jeweils in die kleine Turnhalle der Hövelschule gekommen! Durch das vielfältige Angebot und den Einsatz vor allem weiblicher Coaches wurden besonders gut Mädchen mit Migrationshintergrund erreicht und zum Mitmachen eingeladen."



Für die Leitung der offenen Bewegungssonntage werden auch jugendliche Coaches qualifiziert. „Das spricht für die Nachhaltigkeit dieser Idee“, bewertet Werner Meys, Vorstandsmitglied der Anneliese-Brost-Stiftung den Start. Der ist aus Sicht der Beteiligten mehr als gelungen: „Die Kinder haben am Montag total begeistert von der Aktion in der Schule erzählt.“



Der Open Sunday richtet sich an Erst- bis Viertklässler und startete jetzt in der Hövelschule; es folgen die Grundschule Nordviertel und weitere Primarschulen in Altendorf. Das innovative Bewegungsprojekt, entwickelt von den Sportwissenschaftlern der UDE, läuft bis Ende 2018 und wird auch von der Sportjugend Essen unterstützt.





Weitere Informationen: Prof. Dr. Ulf Gebken, Institut für Sport- und Bewegungswissenschaften, Tel. 0201/183-7610, ulf.gebken@uni-due.de

