UDE-Abschneiden in der DFG-Kollegienwahl 2015 Bestens vertreten

[30.11.2015] Knapp 50.000 Wissenschaftler haben entschieden, wer sie in den kommenden drei Jahren in den Fachkollegien der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) vertreten soll. Mehr als 1.700 Kandidaten standen zur Wahl, darunter 44 von der Universität Duisburg-Essen (UDE). 17 von ihnen fanden die Mehrheit in ihrer Gruppe, vier mehr als bei der letzten Wahl. Dies ist das zweitbeste Ergebnis in Nordrhein-Westfalen.



Rektor Prof. Dr. Ulrich Radtke: „Dieses Abschneiden ist sehr erfreulich, denn bezogen auf die Professorenanzahl liegen wir damit 70 Prozent über dem Bundesdurchschnitt. Das Ergebnis überzeugt aber auch mit Blick auf die Universitätsallianz Ruhr. Die drei Ruhrgebietsuniversitäten stellen jetzt 40 statt der bisherigen 28 Fachkollegiaten.“



Vom 26. Oktober bis 23. November konnten rund 150.000 Wahlberechtigte online ihre Stimme abgeben, wie die 613 Plätze in insgesamt 48 Fachkollegien besetzt werden sollen. In diesen Gremien wird darüber entschieden, in welche Richtung sich die Grundlagenforschung in Deutschland weiter entwickelt.



DFG-Präsident Prof. Dr. Peter Strohschneider: „Die Fachkollegien spielen eine zentrale Rolle bei der Beurteilung der bei der DFG eingereichten Förderanträge. Die Wahl durch die Gemeinschaft der jeweiligen Fachwissenschaftler trägt zur Akzeptanz der Förderentscheidungen bei.“ Die neu besetzten Fachkollegien treffen sich erstmals im kommenden Frühjahr.



Weitere Informationen: https://www.uni-due.de/ssc/fofoer/nat_dfg_fachkollegienwahl_2015.php



Redaktion: Beate Kostka, Tel. 0203/379-2430, 0172/2365-379, beate.kostka@uni-due.de