Stipendienfeier Wenn Talente fliegen lernen

[19.01.2016] Ein unbekannter Wohltäter, der den eigenen Träumen Flügel verleiht… Solche Wünsche erfüllen sich an der Universität Duisburg-Essen (UDE). Allerdings bleibt der Förderer nicht anonym: Die derzeit 350 Deutschland-Stipendiaten lernten am 18. Januar ihre Unterstützer kennen – bei einem stilvollen Abendessen in der Essener Mensa.



Mit brasilianischer Musik untermalte ein Duo die besondere Atmosphäre – hier zeigte ein Stipendiat sein Können. Wie vielfältig die Talente sind, wurde in den persönlichen Gesprächen deutlich. Unternehmer, Stiftungsvertreter und Privatpersonen begleiten die Studierenden ein Stück auf ihrem Lebensweg und freuen sich über den Austausch.



Bereits im siebenten Jahr gibt es ein Stipendienprogramm an der UDE; bisher konnten über 2.300 erfolgreiche Studierende unterstützt werden – Dank der engagierten Förderer ist die aktuelle Zahl im Vergleich zu 2015 gestiegen. Das sagte Rektor Prof. Dr. Ulrich Radtke in seiner Rede, bevor er die Urkunden an Sponsoren und Stipendiaten überreichte.



