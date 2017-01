Messe mit namhaften Firmen Der passende Job

[04.05.2016] Ins Gespräch kommen, Kontakte knüpfen, Chancen ausloten: Dafür sind Jobmessen ideal. Die Mercator School of Management der Universität Duisburg-Essen (UDE) lädt für den 11. Mai wieder namhafte Unternehmen ins LA-Gebäude am Campus Duisburg. Von 10 bis 15 Uhr können Studierenden und Absolventen aller Hochschulen potenzielle Arbeitgeber treffen und sich darüber informieren, was diese verlangen.



20 Firmen sind vor Ort. Sie kommen aus verschiedenen Branchen, darunter Handel, Logistik, Dienstleistung, Finanzen, Unternehmensberatung sowie Wirtschaftsprüfung. In Vorträgen berichten sie über Berufsperspektiven und Traineeprogramme und was sie sich von den Bewerbern wünschen.



Für viele Studierende ist die Jobmesse zum Sprungbrett geworden, sie haben hierüber eine Stelle, ein Praktikum oder eine Abschlussarbeit gefunden.



Weitere Informationen: http://www.msm.uni-due.de/jobmesse

Daniela Wensing, Lisa Gedig, Mercator School of Management, Tel. 0203/379-2433, jobmesse@msm.uni-due.de