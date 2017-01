UDE ist mit vier Veranstaltungsorten dabei WissensNacht Ruhr

[19.09.2016] Hier geht die Post ab: Mit gleich vier Veranstaltungsorten beteiligt sich die Universität Duisburg-Essen (UDE) an der WissensNacht Ruhr am 30. September. Außerdem ist die UDE mit insgesamt elf Exponaten am Portalort Essen im Haus der Technik vertreten. Präsentiert wird eine spannende Angebotspalette. Ihre Türen öffnen die Fakultäten für Physik und Medizin, das Nanoenergietechnikzentrum NETZ und das Erwin L. Hahn-Institut für Magnetresonanz-Bildgebung.



Völlig losgelöst von der Erde: Auf dem Programm stehen spektakuläre Laborbesuche, u.a. mit Schwerelosigkeit, und man darf durch hochauflösende Spezialmikroskope blicken. Es gibt ungewöhnliche Foto- und Filmvorführungen, wissenswerte Vorträge, eine Science-Show oder auch Mitmach-Experimente, beispielsweise zu 3-D-Bildern. Im Wissenschafts-Café kann man mit Medizin-Experten ins Gespräch kommen, sich Wunden aufschminken lassen, ein Organmodell begehen, einen Übergewichtsanzug ausprobieren und vieles andere mehr.



Veranstaltungsorte sind das Lehr- und Lernzentrum der Medizinischen Fakultät am Universitätsklinikum Essen (Virchowstraße 163a), das Hahn-Institut (Zeche Zollverein, Kokereiallee 7, Gebäude C84), das NETZ am Uni-Campus Duisburg (Carl-Benz-Str. 199) sowie die Fakultät für Physik am Campus Duisburg (Gebäude MC/MD im Rundbautenbereich an der Mülheimer Straße).



Weitere Informationen:https://www.wissensnacht.ruhr/home/, https://www.uni-due.de/med/wissensnachtruhr



