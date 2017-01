Angebot für Schülerinnen Jetzt anmelden für den MINT-Mix

[07.10.2016] Mädchen unter sich: Beim MINT-Mix der Universität Duisburg-Essen (UDE) können Schülerinnen ab Klasse 10 querbeet naturwissenschaftliche und technische Fächer testen. Das Schnupper-Programm läuft vom dem 21. Oktober bis zum 4. November an sechs Vormittagen. Wer möchte, kann sich auch nur für eine Veranstaltung anmelden.



Mathe, Mechanik, Programmieren, Physik, Chemie und Werkstoffe – diese Mischung macht’s. Maximal zu zehnt hören sich die Mädchen in jedem Fach eine Erstsemestervorlesung an, machen eine spannende Führung mit, etwa im Roboterlabor, und plaudern danach in kleiner Runde mit Studierenden und Dozierenden. Am Abschlusstag klären Studienberaterinnen außerdem offene Fragen.



Vielen Schülerinnen hat der MINT-Mix übrigens schon Lust auf mehr gemacht, sie wechselten ins Frühstudium.



Weitere Informationen und Anmeldung: https://www.uni-due.de/abz/mmm

Marie-Kristin Pankrath, Tel. 0203/379-2553, sommeruni@uni-due.de



Redaktion: Ulrike Bohnsack, Tel. 0203/379-2429