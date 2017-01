Marion Poschmann ist poet in residence Raum und Zeit hinter sich lassen

[13.04.2015] Was macht ein Buch zum Kunstwerk? Die Überschreitung von Raum, Zeit und Ich. Wie das gelingen kann, vermittelt Marion Poschmann vom 20. bis zum 23. April als poet in residence an der Universität Duisburg-Essen (UDE).



„Die Literatur lässt uns den Mond sehen, auch wenn er nicht scheint.“ Sie kann ganze Welten aus dem Nichts erschaffen und fordert unsere Vorstellungskraft heraus. Das stellt natürlich in Frage, was wir gemeinhin für die Wirklichkeit halten. Die Schriftstellerin widmet sich diesem Phänomen in drei öffentlichen Poetikvorlesungen im Essener Bibliothekssaal:



Der Raum und die Dinge: Mondbetrachtung, Geistersehen

Montag, 20. April, 16:30 Uhr



Zeit und Handlung: Survivalmodus

Dienstag, 21. April, 16:30 Uhr



Das Ich und die Deutungshoheit: Sonnenkönig und versprengtes Wir

Mittwoch, 22. April, 16:30 Uhr



Außerdem liest sie aus ihrem 2013 bei Suhrkamp erschienenen Roman „Die Sonnenposition“ am 23. April um 19 Uhr im Casino am Essener Campus. Für Studierende der UDE bietet die Poetin eine dreitägige Schreibwerkstatt an.



Die gebürtige Essenerin hat in Bonn und Berlin Germanistik, Philosophie und Slawistik studiert. Derzeit lebt die erfolgreiche Autorin in Berlin. Marion Poschmann hat u.a. den Peter-Huchel-Preis (2011) und den Wilhelm-Raabe-Literaturpreis (2013) erhalten.



Weitere Informationen: https://www.uni-due.de/germanistik/poet/

Andreas Erb, Tel. 0201/183-2023, andreas.erb@uni-due.de

Redaktion: Katrin Koster, Tel. 0203/379-1488

Bildhinweis:

Ein Foto zu dieser Pressemitteilung (Bildbeschreibung: Marion Poschmann (Fotonachweis: Frank Mädler)) können Sie herunterladen unter:

"https://www.uni-due.de/imperia/md/images/samples/marion_poschmann_von_frank_m%C3%A4dler.jpg"