Neue Ausgabe des CAMPUS:REPORT mit Verlosung Lernen in allen Facetten

[07.07.2015] Wir alle tun es, täglich. Schon im Mutterleib und bis zum letzten Atemzug. Lernen. Weil es Spaß macht, weil Beruf und Alltag es verlangen. Die neue Ausgabe des CAMPUS:REPORT der Universität Duisburg-Essen (UDE) widmet sich diesem bunten Schwerpunkt.



Nie war es einfacher, sich neues Wissen anzueignen. Nur: Macht man das besser spielerisch, interaktiv oder traditionell? Paukt ein Roboter eigentlich wie ein Mensch? Was ist, wenn ein A wie ein U aussieht; oder in der Klasse Flüchtlingskinder sitzen? Unsere Autoren nehmen Sie mit in unbekannte Bildungswelten.



Außerdem rollt der Engel der Kulturen über den Campus und Sie erfahren, wie ein Absolvent Marktführer für kaltgepresste Raps- und Sonnenblumenöle wurde. Welcher Professor jazzt regelmäßig auf der Bühne? Ein anderer schwingt sich lieber aufs Rad und fährt 301 Kilometer – am Stück.



In einer Umfrage möchten wir wissen, wie Ihnen unser Hochschulmagazin gefällt. Wir verlosen unter allen Einsendern zwei Tablets: http://udue.de/leser



CAMPUS:REPORT liegt in vielen Uni-Gebäuden aus, steht im Netz https://www.uni-due.de/de/presse/campusreport.php und kann kostenlos abonniert werden, einfach via Mail an presse@uni-due.de.

