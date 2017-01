Bilanz zum Jahreswechsel 2015/16 Viel erreicht

[22.12.2015] Der Jahreswechsel ist die Zeit des Rückblicks und Bilanzziehens. Die UDE war 2015 in vielen Feldern erfolgreich dank gemeinsamer Anstrengung – das zeigt u.a. das gute Abschneiden in Rankings.



Auszeichnungen

• UDE-Rektor Prof. Dr. Ulrich Radtke ist Hochschulmanager des Jahres 2015

• Arbeitgeberpreis für die UDE: vorbildliche E-Learningstrategie

• Gute Bewertungen in mehreren nationalen und internationalen Rankings (z.B. U-Multirank, THE-Rankings, DFG-Förderatlas, Pressestellenranking)

• Hoher europäischer Forscherpreis (ERC Grant) für Prof. Dr. Rainer Meckenstock



Impulse in Lehre und Studium

• Millionenförderungen in zwei Programmen:

- Qualitätsoffensive Lehrerbildung mit Projekt ProViel (Professionalisierung für Vielfalt)

- Qualitätspakt Lehre mit Projekt Bildungsgerechtigkeit im Fokus

• neuer Bachelor-Plus-Studiengang „Globale und Transnationale Soziologie“: Gesellschaften vergleichend erforschen (mit integriertem Auslandssemester)

• Engagement für Flüchtlinge: freie Gasthörerschaft und Beratungsangebot

• Erstmals knapp 42.000 Studierende



Erfolgreich begutachtet

• Erfolg bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)

- Drei neue DFG-Graduiertenkollegs mit UDE-Beteiligung: Soziale Medien, Biomedizin, Mathematische Phänomene

- Neue DFG-Forschergruppe zur gezielten Herstellung komplexer Nanopartikel in der Gasphase

- Verlängerung des DFG-Schwerpunktprogramms zur Schilddrüsenforschung



Persönlichkeiten

• dm-Gründer Götz W. Werner ist der Mercator-Professor 2015

• Christine Bergmann übernimmt die Gastprofessur für Politikmanagement an der NRW School of Governance

• Neuer Ärztlicher Direktor am Uniklinikum: Prof. Dr. Jochen A. Werner



Bessere Ausstattung

• Eröffnung des Westdeutschen Protonentherapiezentrums und des Westdeutschen Herz- und Gefäßzentrum Essen (WHGZ) am Universitätsklinikum Essen

• In Betrieb: Weltweit schnellster Laser für hochreine Nanopartikel

• Neue Gebäude: Sporthalle und Rotationsgebäude am Essener Campus

• Finanzzusage für den Bau einer neuen Hauptmensa (Campus Duisburg)



Informationen zu den geänderten Öffnungszeiten der Universitäten zum Jahreswechsel:

https://www.uni-due.de/de/campusaktuell.php?id=6181



